年金改革會議 北市動員2000警力維安

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國家年金改革國是會議明天舉行，台北市警察局今天說，有民眾以「年金改革陳情活動」為由，申准明天在凱道等路段集會活動，規劃使用建制警力多達2000人。

台北地檢署今天指出，指派群眾運動處理小組的多名檢察官待命。

國是會議22日舉行，警方提前交管，第一階段從20日晚上10時至22日凌晨0時，會視狀況彈性實施人、車管制；從22日0時至當天晚上10時進行第二階段管制，採人、車管制。

警方表示，管制區域為北起衡陽路、常德街（含）以南；中山南路、羅斯福路（不含）以西；愛國西路、博愛路（含）、南海路（不含）以北；中華路（不含）以東等所圍區域。

至於擴大管制區域則為忠孝西、東路以南，林森南路以西，南海路、和平西路以北，中華路以東等區域，視狀況管制疏導。1060121

(中央社)