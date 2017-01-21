賣地好賺 陸浙江村民年終分紅137萬

中國大陸浙江省溫嶺市王府基村村民今年過年羨煞眾人。由於一塊地今年以高價賣出，王府基村每人可拿到人民幣30萬元（約新台幣137萬元）分紅。

都市快報報導，浙江省2015年底前完成農村集體資產確權工作，令浙江省內近3萬條村莊、3500多萬農民成為村資產的股東。

臨近農曆新年，各村都開始發分紅，其中溫嶺市王府基村今年的紅利高達3.5億元，每名村民可分得30萬元。

去年王府基村的分紅僅2000元，今年數字急升，報導說，全靠房地產市場回暖，靠賣地賺錢。

王府基村2015年曾以1.99億元拍賣在銀泰城旁的一塊村地，但無人問津，直到今年再次拍賣，竟有10家企業參與，最終以5.58億元賣出，創下溫嶺近3年來商住用地最高價。

除了今年30萬元分紅，這塊地將有不少於1萬5600平方公尺的商業用房無償返還給王府基村。待商業用房投入使用後，村民每年還能獲得分紅。

天降橫財，不少村民還沒想好要怎麼用。不過，當地各銀行早已聞訊而至，推出多款特製理財產品，有些還到村民家門口接送，希望也能分一杯羹。1060121

(中央社)