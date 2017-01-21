曬「女友早餐」 納豆笑喊：那就娶了吧！

納豆po「女友早餐」，直呼若能天天給他這樣準備，不如就娶了吧。(取材自納豆臉書)

納豆目前空窗期，趁機拚事業。(中時資料照片)

藝人納豆與舊愛林千又風波不斷的戀情僅稱不到1年，所幸情場失意有事業運來補齊，這幾年他跨界成了電影咖，2016年拍攝《一路順風》風光入圍金馬獎最佳男配角獎，又經營副業燒肉店有成，已展店到第三家，身邊就只差一個伴，而他今天在臉書曬「女友早餐」，讓擔心他的粉絲驚喜，是個有新歡的節奏？

納豆今天在臉書貼出早餐照，照片中有4菜一湯，有魚有湯有小菜還有煎蛋，同時附上熱熱白飯跟排骨麵，讓他幸福得直呼：「如果有個女生每天能做這樣的早餐給你，那就娶了吧」，粉絲笑虧「只能娶早餐店老闆娘了」、「這是一天的份量吧！」，納豆也解釋，這豐盛的餐點，其實出自高鐵食堂廚師之手，他還沒找到「必娶女人」啦！

(中時電子報)