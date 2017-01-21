郝龍斌：若繼續宮廷文化 國民黨沒希望了
表態參選國民黨主席的郝龍斌，21日下午出席孫文學院「重返執政講座」，由於主講者張亞中明確挺「柱」，郝龍斌現身引發外界關切，郝強調同志競爭非鬥爭，至於有人將他視為吳敦義側翼，他則說若繼續這種宮廷文化，國民黨沒希望了，「挺誰、反誰都Low了」。
孫文學校下午在高雄青年未來館舉辦「國民黨重返執政講座」，由洪秀柱幕僚、孫文學校總校長主講，郝龍斌今日也安排高雄行程，特地到場為張亞中加油打氣，兩人一起步入會場，張亞中並贈書給郝龍斌。
因張亞中態度明確支持洪秀柱，媒體詢問郝龍斌，此時現身致意，是否有特殊意涵？他強調，張亞中是優秀學者，這次談重返執政之路，他只是來傾聽意見，黨內同志都是好朋友，競爭而不鬥爭，不必區分誰是誰的人，大家共同為國民黨未來打拚。
此外，有部分意見分析郝龍斌參選黨主席，是前副總統吳敦義的「側翼」，郝龍斌嚴詞表示，選舉是就自己的認知、理念，爭取黨員同志支持認同，若今天還在討論整合、側翼、分進合擊等宮廷文化，國民黨沒希望了，現在談挺誰、反誰全Low掉了。
他強調，所有參選人都知道國民黨需要爭取年輕人支持，但關鍵是如何爭取，他在台北市長任內，說到一定做到，最近已走訪基層，了解哪些年輕人願意一起打拚，將來可針對他們的興趣安排歷練及舞台。
張亞中會前接受媒體訪問則表示，這次黨主席選舉，最重要的辯論，應是國民黨未來4年用什麼價值理念，帶領人民贏得執政權，而不是比誰會跑攤、人際關係好？
他說，洪秀柱前年參選時，即以「道路」為競選主張，呼籲其他候選人也清楚交代當選之後，對於黨的路線、人才、組織有何主張，其中又以路線最為重要，只要路線確定好，一定有更多人才追隨，組織就能建立起來，「這次五個候選人競賽，就是國民黨未來道路的選擇」。
(中時)
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