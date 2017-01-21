陸童接過陌生人玩具 爆炸傷及眼手

中國大陸發生隨機炸彈傷人案。廣西壯族自治區北海市公安局通報，昨天接報2宗疑似爆炸案，2人受傷無生命危險。其中1傷者是11歲男童，在玩耍時，接過陌生人遞予的玩具，隨即發生爆炸。

星島日報報導，第一宗疑似爆炸，發生在昨天上午8時30分許，石化路銀苑社區一名男子在地上撿到一個紙盒，他取出盒內一個疑似手電筒物品按下按鈕，該物品爆炸，炸傷他的左手。

至11時30分，一名11歲男孩在高德鎮雙馬機械廠內的停車場接過一名陌生人遞予的一個玩具，他在玩耍時，玩具爆炸，炸傷其左眼和雙手。

報導說，目前兩名傷者均在市人民醫院救治，無生命危險。避免出現更多爆裂物傷人，北海市公安機關正展開公共場所安全隱患排查和危爆物品管理整治工作。1060121

(中央社)