陸童接過陌生人玩具 爆炸傷及眼手
中國大陸發生隨機炸彈傷人案。廣西壯族自治區北海市公安局通報，昨天接報2宗疑似爆炸案，2人受傷無生命危險。其中1傷者是11歲男童，在玩耍時，接過陌生人遞予的玩具，隨即發生爆炸。
星島日報報導，第一宗疑似爆炸，發生在昨天上午8時30分許，石化路銀苑社區一名男子在地上撿到一個紙盒，他取出盒內一個疑似手電筒物品按下按鈕，該物品爆炸，炸傷他的左手。
至11時30分，一名11歲男孩在高德鎮雙馬機械廠內的停車場接過一名陌生人遞予的一個玩具，他在玩耍時，玩具爆炸，炸傷其左眼和雙手。
報導說，目前兩名傷者均在市人民醫院救治，無生命危險。避免出現更多爆裂物傷人，北海市公安機關正展開公共場所安全隱患排查和危爆物品管理整治工作。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。