陸中小學體育課不敢跳馬了 怕學生受傷

因為擔心學生意外傷害，中國大陸很多體育老師不敢上跳馬、單雙槓等傳統課程，兩項運動正悄悄退出大陸中小學體育課。

北京日報和中國之聲微博報導，一體育老師說，他所在的學校已經有好多年沒上過跳箱了，表面上看是課前準備比較麻煩，又是墊子又是箱子的，但更重要的原因是怕學生受傷，「特別是小學生，看不住，一錯眼兒的工夫就能摔出個好歹來」。

命運類似的還有單雙槓。一名有20多年教學經驗的體育老師說，現在的小孩跳上去沒撐幾秒，「不是胳膊扭了，就是肩扭了，還有手腕骨折的，課沒法上」。

報導說，大陸學校碰到這種糾紛，處理方式不盡相同。有的會由學校支付孩子的醫藥費，但有的學校會讓體育老師自己承擔後果，無形中給體育老師帶來壓力。1060121

(中央社)