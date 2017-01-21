獲企業最愛私立大學 中原：學用合一
(中央社記者邱俊欽桃園21日電）中原大學勇奪1111人力銀行「2017企業最愛大學」私立大學第一名，校方表示，與多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育有關。
中原大學今天指出，中原在獲得教育部公布全國學士班註冊率第一後，根據1111人力銀行最新發布的「2017雇主最滿意大學」調查顯示，今年企業主最滿意的畢業生表現，公立大學由台灣大學蟬聯，私立大學則由中原大學拔頭籌。若以區域進行公私立大學綜合排名，中原大學獲評選為桃竹苗地區第三名，僅次於交通大學及清華大學。
中原表示，若以「學群」進行公私立大學綜合排名，在1111人力銀行調查的18個學群中，中原大學在「資訊學群」及「工程學群」中名列全國第五，僅次於國立台、清、交、成；在「社會與心理學群」中，更是獲得第四名佳績，並為私立大學第一；此外，當前在年輕族群中相當受到青睞的「建築設計學群」，中原大學則名列第二，僅次於成大。中原大學在眾多學群中，皆能獲得企業的認同與肯定，顯見中原校友在業界的傑出表現。
校方分析獲得佳績的原因，除了多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育外，也強調讓學子從做中學，從實作中培養解決問題能力，建立主動積極的態度與責任感，並且從實作中，培養優質能力與正確態度。1050121
(中央社)
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