南港傳蜂螫 2男送醫無大礙

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北市南港區研究院路與崇德街交叉路口，下午2時許發生蜜蜂螫傷人意外，一名24歲台大男學生及39歲中研院研究員騎乘自行車經過該處時，突然遭蜂螫，造成男大生頭頂、後頸、右大腿等5處傷口，另名研究員被蜂螫咬頭部、右大腿等部位共3處，所幸2人均意識清醒，被送往忠孝醫院救治，消防局目前已加派水箱車前往尋找蜂巢。

(中時)