中市寒冬溫馨送暖 獨老圍爐發送學童紅包
寒流來襲，中市企業及社福團體傳播溫暖，甘霖基金會21日舉辦「金雞旺旺喜圍爐」活動，邀請200名獨居老人及身障朋友圍爐；維他露基金會則發送紅包給南台中家扶中心扶助學童，總金額上百萬元。
甘霖基金會執行長林錦雪表示，甘霖基金會平日送餐給獨居老人和身障朋友，春節前舉辦圍爐活動，希望陪伴長輩，讓他們感受到社會滿滿的關心，過年不孤單。圍爐活動除聚餐外，也安排「健康膳食講座」宣導健康飲食原則。
長輩們在工作人員的陪伴下，溫馨享用豐盛午餐。琴奶奶前年在圍爐活動認識了鴻奶奶，她今年特別關心無法走出喪夫之痛的鴻奶奶，兩人相見交談甚歡，溫馨共享圍爐餐。
南台中家扶中心今天在維他露基金會會館舉辦發放紅包及寒冬送暖活動，市府社會局副局長陳坤皇到場觀禮，他致詞表示，錦上添花很容易，雪中送炭不簡單，感謝家扶中心關懷及服務弱勢家庭，社會企業及社團為公益慈善的付出。
維他露基金會及東區獅子會等單位在會中捐助南台中家扶中心近千戶扶助家庭包括電磁爐、棉被或服飾禮卷等物品；維他露基金會並發送學童新年紅包每人新台幣600元賀年，今年紅包總額共104萬元；知名NET服飾品牌也贊助50萬元服飾禮券，幫助弱勢家庭度過溫暖年節。
(中時)
關鍵字：維他露基金會
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。