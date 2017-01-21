中市寒冬溫馨送暖 獨老圍爐發送學童紅包

甘霖基金會專人接獨居老人及身障朋友一起圍爐。（陳淑芬攝）

寒流來襲，中市企業及社福團體傳播溫暖，甘霖基金會21日舉辦「金雞旺旺喜圍爐」活動，邀請200名獨居老人及身障朋友圍爐；維他露基金會則發送紅包給南台中家扶中心扶助學童，總金額上百萬元。

甘霖基金會執行長林錦雪表示，甘霖基金會平日送餐給獨居老人和身障朋友，春節前舉辦圍爐活動，希望陪伴長輩，讓他們感受到社會滿滿的關心，過年不孤單。圍爐活動除聚餐外，也安排「健康膳食講座」宣導健康飲食原則。

長輩們在工作人員的陪伴下，溫馨享用豐盛午餐。琴奶奶前年在圍爐活動認識了鴻奶奶，她今年特別關心無法走出喪夫之痛的鴻奶奶，兩人相見交談甚歡，溫馨共享圍爐餐。

南台中家扶中心今天在維他露基金會會館舉辦發放紅包及寒冬送暖活動，市府社會局副局長陳坤皇到場觀禮，他致詞表示，錦上添花很容易，雪中送炭不簡單，感謝家扶中心關懷及服務弱勢家庭，社會企業及社團為公益慈善的付出。

維他露基金會及東區獅子會等單位在會中捐助南台中家扶中心近千戶扶助家庭包括電磁爐、棉被或服飾禮卷等物品；維他露基金會並發送學童新年紅包每人新台幣600元賀年，今年紅包總額共104萬元；知名NET服飾品牌也贊助50萬元服飾禮券，幫助弱勢家庭度過溫暖年節。

(中時)