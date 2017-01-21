夢時代年節吹日本風，500坪日本物產展登場

夢時代新春期間安排日本物產展，佔地500坪，規模號稱南台灣最大。（夢時代提供）

今年高雄夢時代邁入第10個年頭，規畫春節期間融合「中、日新年文化」、「日本庶民美食」特色，即日起至2月6日在夢時代8樓舉辦「春櫻日本，嬉遊迎新年」日本物產系列活動，500坪展場號稱南台灣最大規模，讓民眾不必出國就能感受日式新年氣氛。

夢時代網羅日本「松本市、札幌市、鹿兒島、關東地區」等多家在地庶民美食，並邀請20家日籍師傅現場實演，帶來原汁原味的日式美食，此外還有40間以上伴手禮及生活小物店家展售，。

統一夢時代購物中心總經理張國光指出，這場日本美食物產展佔地約500坪，除超過60間庶民美食、日式生活小物及百年銀壺藝術展之外，更號召11間全台獨家初登場的美食，包括日銷2萬顆的人氣可樂餅、甲州30年老字號關東煮、北海道當地美食馬鈴薯爆醬奶油、以及日本傳統貴族甜點蕨餅等，消費者不用大老遠飛日本，就能享用道地日式佳餚。

除夕至初三期間，憑日本展消費滿500元發票，即可體驗一系列的日式文化活動，讓台灣民眾更了解日本新年文化；而全館累計消費滿1000元還可參加「金雞、金蛋疊滿盤」競賽，有機會帶走周大福市價8400元「金雞躍動足金墜飾」(市價8,400元)，初四下午財神與福神也將在館內遶館踩街，獻上新春小禮及祝福。

(中時)