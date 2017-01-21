柯文哲：違建應罰款非課稅 要導正
台北市長柯文哲今天針對中央擬對民國84年後違建開罰的報導指出，台灣對違建是要課稅，但違建應該是罰款而不是課稅，要導正相關問題，「該怎麼做就怎麼做」。
柯文哲下午信義區出席「金雞報喜愛傳千里-歲末公益勸募活動」會後受訪，媒體提問，民國84年以後頂樓加蓋違建中央政府擬準備開罰的看法。
柯文哲說，發現台灣對違建是要課稅，「違建應該是罰金，不會是課稅」，坦白講，台灣不是一個很守法的國家，就像是社子島禁建47年，當地到處都是違建，但有次赴現場，卻有住在違建的民眾提到，被台北市政府課稅40年，北市府是共犯，自己當場無言。
柯文哲認為，違建應該是罰款不是課稅，應該導正，「該怎麼做就怎麼做」。
至於是否要求市府內部檢討媒體露出效果，柯文哲說，辦活動要花錢，每個活動要算成本效益，這很正常，之後應該要建立花錢的標準，「只是把錢花光，一點效果都沒有，政府不應該是這樣」。1060121
(中央社)
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