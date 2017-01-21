朴寶劍逛夜市 登台吃不停喊打包
韓星朴寶劍昨晚逛士林夜市吃骰子牛及臭豆腐，今天再嗑鹽酥雞、水煎包、太陽餅及珍奶，頻用中文說「好吃」，直喊要打包回去與工作人員分享。
朴寶劍去年以韓劇「雲畫的月光」的「王世子」一角走紅，在台擁有高人氣。22日將在台灣大學綜合體育館舉辦「朴寶劍亞洲巡迴粉絲見面會台灣場」，4200張門票搶購一空。
3度來台的朴寶劍下午在台北舉辦記者會，不時放送招牌陽光笑容，昨晚才逛士林夜市，主辦單位獻上多道台灣小吃，朴寶劍先喝一大口珍珠奶茶，接著吃鹽酥雞、水煎包及太陽餅，笑認「我很喜歡吃」。
主辦單位特地送上迷你版台北101水晶塔，朴寶劍用中文說「真心感謝」，拿著合影開心比讚，直喊要帶回家放在鋼琴上。
看到主辦單位贈送的金雞畫作時，朴寶劍直呼「我是屬雞的」，畫上有大、中、小雞，自認現階段的他是中雞，還在成長，但比小雞大一點了。
談起「雲畫的月光」及「請回答1988」，朴寶劍笑說，古裝劇可穿漂亮韓服，人生沒遺憾了，且拍古裝劇可了解韓國歷史；拍「請回答1988」是接觸當年流行服裝，演出觀眾生活周遭故事，有不同魅力。
被問到想合作藝人？朴寶劍表示，與師兄宋仲基有合拍廣告，希望之後有機會合演戲劇。看過電影「我的少女時代」及「不能說的祕密」，也想來台拍戲，他會努力學中文，希望能有直接用中文對談及拍戲的一天。1060121
(中央社)
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