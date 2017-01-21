湖南邵陽民宅起火 1大人2幼童死亡

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中國大陸湖南省邵陽市一處民宅昨天晚間發生火警，造成一家3人當場死亡。中共邵東縣委宣傳部相關負責人21日中午表示，火警現場存有鞭炮紙錢等易燃物，起火原因正在調查。

澎湃新聞報導，邵陽市委網絡文化建設和管理辦公室21日發布通報指出，死者一家三口為居住在這處民宅的房客，包括32歲的父親與分別為6歲、4歲的一雙兒女。

報導引述當地多名網友表示，事發地點是一家經營煙火炮竹的銷售點。

對此，中共邵東縣委宣傳部相關負責人表示，起火地點是一處普通民宅，並非煙花爆竹銷售點，但該屋內存有供自家使用的鞭炮紙錢等易燃物，目前起火原因正在調查。1060121

(中央社)