醫護送暖 送熱水器、電暖器助貧
歲末寒冬，醫護人員紛紛走出白色巨塔傳愛助貧，台中榮總惠康基金會21日到和平鄉為貧戶裝熱水器、抽油煙機，財團法人中華民國不孕症基金會也在台中北屯里活動中心分送白米、電視、電暖器，讓他們過好年。
蛤？什麼年代了還有人家中沒有熱水器！家住新社一名李姓人家，迄今還以土灶煮飯、熱水，台中榮總惠康基金會經社會局轉介，在寒流來襲的21日，商請水電工為李家裝置熱水器；台中榮總院長許惠恒表示，惠康基金會以濟弱救貧、人道關懷、弱勢服務為宗旨，看見偏鄉民眾的需要，給予實質幫助，除傳達愛與溫暖，也是人道關懷的一環。
這次台中榮總惠康基金會與社會局合作，由中心評估與提供需求資源的家戶清單，如東勢、石岡、新社、和平等區域的家庭，台中榮總惠康基金會再依各家庭提出的需求與心願清單，協助採購需求物資，幫助家庭添購柴米油鹽、增加棉被枕頭衣物、安裝從未有過的電器…等，以期望各家庭能過個豐實的好年。
中華民國不孕症基金會董事長李茂盛與北屯區里長合作，21日下午在北屯里辦公室辦理寒冬送暖活動，分送貧戶白米、麵線及現金一千元，也準備了32吋電視機、電毯、電暖器等好禮給關懷戶驚喜。
(中時)
關鍵字：台中榮總
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