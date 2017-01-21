川普就職演說未提「一中」 陸學者：當家就不同了

美國總統川普就職演說隻字未提「一中」。（美聯社）

曾質疑「一中」政策的美國總統川普，卻在就職演說中隻字未提「一中」。大陸學者郭憲綱指出，川普清楚當家後局勢要符合美國利益，若徹底推翻「一中」。對美國一點好處都沒有，所以就職演說才沒提。川普也未提「中國」，則是因川普此次演說重點放在振興美國經濟。

中國國際問題研究所副所長郭憲綱表示，川普在候任總統時想拿「一中」當籌碼，交換美國在貿易方面的利益，是在試探，但北京已迅速回應「一中」原則是不可談判的。中國有句俗諺叫「不當家不知柴米油鹽貴」，川普當家後看問題和處理問題的方式都會不同。

郭憲綱指出，川普演說雖未提「中國」，但在對外關係僅提到要打擊伊斯蘭恐怖主義，而這是單靠美國無法完成的艱鉅任務。川普若要打擊IS，需和中國合作。川普雖認為中國的經濟實力、產品競爭力對美構成極大挑戰，但這和伊斯蘭極端主義對美國的威脅，是兩回事。

郭憲綱說，川普上台後，中美貿易摩擦會增加，美國可能鎖定中國輸出對美製同類產品競爭力較強的品項，徵收高額關稅，陸方也會以同樣做法反制，雙方可能鬧上世界貿易組織（WTO）裁決。川普近來對消除美中貿易不平衡的談話雖嚴厲，但雙方摩擦預估仍在可控範圍內，不會發生根本利益的衝突。

(中時電子報)