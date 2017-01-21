警方金雞短片賀新歲 提醒少年不詐不毒
為加強保護少年安全，北市少年警察隊長蔡金郎特別率領各單位主管及同仁，錄製「金雞吉祥賀新年」短片，祝賀民眾「金雞來報喜，青春生不息」、「金雞送吉祥，福運滾滾來」。
少年隊呼籲家長注意家中的少年們，在寒假期間除了不要涉足賭博、色情、暴力等妨害少年身心健康的場所外，特別提醒少年上網時，應注意詐騙訊息，勿因一時不察受騙上當或淪為詐騙車手。
另外，警方也呼籲少年朋友們對於不良友伴邀約使用來路不明藥物、飲料及毒品，應勇於拒絕，也不要從事其他偏差違法情事，以免誤入歧途。
少年隊表示，為淨化妨害青少年成長環境，將於寒假及春節期間持續執行「春風專案」加強保護少年、犯罪預防及輔導等工作，維護少年身心健全發展。同時，少年隊也會加強與各級學校訓輔人員聯繫，查訪少年學生易聚集、滋事之特定場所，防範未然。
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(中時)
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