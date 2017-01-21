1張發票換1顆高麗菜 1小時就全換光！

我要評比

新北市議會議長蔣根煌發起「一張發票換一顆高麗菜」。（陳心瑜翻攝）

一早就有民眾排隊等候換高麗菜。（陳心瑜翻攝）

相挺菜農做愛心！高麗菜價崩盤，新北市議會議長蔣根煌發起「一張發票換一顆高麗菜」，和菜農購買480箱、近5千顆高麗菜，早上9點在中港、福營服務處陸續發送，不到一小時就全數換完，而募得將近5千張的發票，也會全數捐給公益團體。

新北市議長蔣根煌表示，近來由於高麗菜價崩盤，因此力邀民眾相挺菜農度過難關，募得發票也將捐給數個公益團體，讓大家都能過個好年。

(中時)