時尚寒冬 品牌BCBG宣布將關閉部分實體店面

BCBG Max Azria宣布將關閉部分實體店面，圖為品牌2017早春系列服飾。

由突尼西亞設計師Max Azria創立的時尚品牌BCBG，日前宣布將關閉部分實體店面，根據彭博報導負債問題及顧客消費習慣改變，是導致其下此決定的重要原因，預計品牌全球570家實體店面將有部分受到波及，但品牌尚未表態最快將於何時進行大動作重整。

而品牌發言人Seth Lubove於聲明中指出：「與許多其他牌子一樣，BCBG飽受線上銷售成長及顧客消費模式轉變的衝擊，以致擁有過大的實體零售版圖。」Lubove也強調品牌絕不會就此消失，未來則將以加強網路販售、授權等方式繼續經營。

BCBG Max Azria創立於1989年，風格摩登有女人味，代表性的洋裝也是不少美國女孩舞會衣著的首選。

(中時)