桃園復興農會主任監守自盜 遭羈押禁見

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(中央社記者邱俊欽桃園21日電）桃園市復興區農會信用部主任廖學麟，涉嫌勾結詐騙集團成員，取得空白支票後，偽刻印鑑章，偽造面額新台幣45億元支票，今天遭桃園地方法院裁定羈押禁見。

檢調指出，49歲的廖學麟為桃園市復興區農會信用部主任，涉嫌從105年1月起，勾結詐騙集團成員，取得農會信用部於合作金庫銀行大溪分行支票帳戶之的空白支票後，偽刻蓋用總幹事印鑑章，盜蓋農會方章、支票框章、會計主任印鑑章，相繼偽造面額45億元的支票11張。

檢調查出，廖男再將支票交給詐騙集團成員在外融資、調現而詐取財物，並於今年1月20日，持面額20億元的支票5張，前往聯邦商業銀行大園分行提示兌現，當場被銀行行員察覺有異。

桃園地檢署指派金融犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官呂象吾、王遠志指揮桃園市政府警察局大溪分局偵辦，搜索廖男住處，查扣偽造支票，調閱相關交易紀錄，傳喚農會總幹事、會計主任等人為證。

並依涉嫌違反農業金融法之特別背信、偽造有價證券等犯罪嫌疑，且有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。1060121

(中央社)