學測自然科 物理近5年最簡單生物略難

學測今天舉行第二天考試，最後一科考自然，高中教師認為，生物比去年略難，物理平易近人，是近5年最簡單，而化學、生物實驗題增加，有助於現場教學。

協助審題的高中教師表示，物理試題是近年較平易近人的一次，可看到24節氣等生活取材，試題主要考觀念，非艱澀計算，符合教師期待，考生也不用執著要念很多版本教科書，只要耐心讀題，應該不難拿分。

台北市高中物理科教師團隊表示，今年物理試題是近5年最簡單，繁瑣計算或艱深題目不多，解題觀念都來自課本內容，取材貼近生活，包括微波爐電磁波、溫室效應、節氣等，雖然有些題目需要思考，但對社會組考生仍屬於中間偏易，對自然組考生來說則是偏易。

化學試題部分，審題教師表示，沒有繁複計算，考生若勤做考古題會有幫助，部分試題測驗考生的整合能力和對生活科學現象的理解，也有實驗相關題目，提醒考生平常學習不能偏廢各章節實驗，但比較可惜的是缺乏科學推理題型。

台北市高中化學科教師團隊表示，試題著重基本概念理解和應用，考生若熟讀課本內容並加以應用，應不難答題，但計算題比往年多，對考生有鑑別度，37至40題跨化學、物理、生物、地科的統整題目，有助於提升考生統整能力，但時事應用題和圖表題較為缺乏，難度和去年相似。

審題教師表示，生物試題取材多元，並強調圖表和跨章節統整及分析推理的能力，試題以測驗考生的理解能力較多，多數題目需分析題目資訊，從中歸納和推理才能解答，還有探討活動相關內容試題，強調重視課程內容，對教學有正面導向。

台北市高中生物科教師團隊表示，試題難度屬於難易適中，但比去年稍難，實驗題有兩題，比往年增加，有利於實驗教學正常化，其中24題可鑑別學生是否有親自操作實驗，並與課本知識相融合，圖表題也比往年增加，評量圖表解讀能力。

地球科學部分，審題教師表示，地科過去常被認為是背誦記憶科目，今年減少記憶題，提供閱讀資料，幫助學生經由推理來解答，這也是學生未來就讀大學需要的能力；另外也把題目中的專有名詞減少或加上註解，讓考生解題時不會受阻礙。

台北市高中地球科學科教師團隊指出，試題重視台灣周遭環境，如降水、乾旱、水庫供水、太魯閣國家公園九曲洞入題，但圖表題較少，建議未來增加圖表分析試題，提高閱讀理解層次，今年也欠缺時事和實驗操作題，整體難度比去年簡單。1060121

(中央社)