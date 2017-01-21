學測自然科 補教師：難度和以往差不多

學測最後一科自然科，補教解題團隊認為，難度和以往差不多，推測五標跟去年一樣，但包含的4科（物理、化學、生物、地科）中，難易略有變化。

補教化學老師江華說，今年化學部分有幾個簡單題，顧及到社會組學生，例如非金屬化合物溶於水呈酸性，就是很簡單的概念。計算也比以往簡單一些，很多可以用簡單數字就呈現答案，整體而已比去年簡單一點。

不過江，華也提到，有些題目還是對自然組學生有利，例如第7題考到的內容是高三下選修化學。

補教物理老師鍾怡說，今年物理部分相對簡單，複雜的圖形、圖表變少，文章閱讀的深層思考性題目也變少，可以說是近三年中最平易近人的。

鍾怡也分析，物理有4題跟地球科學相關，是跨科題目，大考中心值得掌聲。

補教生物理師游夏說，今年生物部分鑑別度高，「比去年難很多」，重觀念而不重計算，但有幾題選項有爭議，判讀題要很小心寫，沒有仔細看完選項會被騙，整體而言可能會是自然科分出高下的關鍵。

地球科學老師傅志強表示，今年環境議題出的特別多，包括第40題考全球暖化，學生答對的機率很高。災害的題目也出的多，應用到生活實際面，包括第63題講到限水、水庫排洪等。部分題目選項較為混淆，可能會有一些爭議，因此比去年難一些。1060121

(中央社)