台灣燈會友善大地 雲林簽署環保公約
雲林縣政府今天與台灣燈會承包廠商及攤商簽署環保公約，以落實燈會主軸之一「友善大地」。
台灣燈會在雲林即將於2月登場，縣長李進勇及20鄉鎮市公所、環保志工等，在北港水道頭文化園區與燈會66家承包廠商、274攤商簽署環保公約，啟動國家清潔週，打造清淨舒適的賞燈環境。
現場超過千位環保志工響應，分成4組全面打掃北港燈區的展覽區域與街道角落，透過志工、民眾參與清潔整頓，號召民眾加強環境維護的自主管理，歡喜迎接農曆年節與燈會到來。
李進勇表示，雲林為解決垃圾問題，營造宜居環境，從今年元旦起力推破袋檢查，落實垃圾分類及減量，希望達到每天減量100公噸目標，至今已達成53公噸，持續努力中。
對於斗六市清潔隊1名隊員昨晚在收垃圾時，破袋檢查，遭不滿民眾推了3下，幸好沒有受傷或倒下，警方以妨害公務罪嫌偵辦。
雲林縣政府秘書長黃玉霜、雲林縣環保局長林長造、雲林縣警察局長黃明昭、斗六市長謝淑亞等，下午前往清潔隊慰問並加油打氣。1060121
(中央社)
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