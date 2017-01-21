寒冬送暖 維他露送小紅包給家扶兒
寒冬送暖，南台中家扶中心今天提供近千戶扶助家庭民生物資外，維他露基金會還發給每名兒童新台幣600元小紅包，讓這些弱勢小朋友提前感受過年氣氛。
南台中家扶中心今天在台中市維他露基金會會館舉行「105年度維他露紅包發放暨寒冬送暖活動」，提供近千戶扶助家庭全新的電磁爐、棉被或服飾禮券等物品（依家庭需求3項擇1），幫助弱勢家庭歡慶迎新春，共計有913戶家庭受惠。
維他露基金會則由維他露公司總經理莊正祿代表發放每名兒童600元小紅包，象徵對孩子們的新年祝福，今年共發出104萬元；維他露基金會自民國76年開始發放紅包至今已30年，累計發出2000多萬元的大紅包。
台中市社會局副局長陳坤皇致詞時表示，錦上添花很容易，雪中送炭不簡單，感謝家扶中心一直關懷及服務弱勢家庭，也要感謝維他露基金會貫徹社會企業的精神，長期為公益慈善付出。
今天的愛心活動中，特別表揚中心扶助的3戶自強家庭，在面對逆境之下仍樂觀面對人生。其中郭媽媽曾經歷不如意的婚姻，獨自扶養兒女長大，在孩子陸續成長後，經營的餐飲店也逐漸步上軌道，還多次贊助中心活動餐點，不久前郭媽媽鼓起勇氣向社工提出提早終止扶助的想法，郭媽媽說，已準備好面對新的階段並邁向自立。
南台中家扶中心主任洪健胤表示，這些扶助家庭的弱勢只是暫時的，家扶中心願意給予協助和陪伴，只要這些家庭能有積極、不放棄的生活態度，相信有一天能翻轉人生。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。