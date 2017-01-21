寒冬送暖 維他露送小紅包給家扶兒

寒冬送暖，南台中家扶中心21日提供近千戶扶助家庭民生物資外，維他露基金會還發給每名兒童600元小紅包，讓他們提前感受過年氣氛。（家扶中心提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月21日

寒冬送暖，南台中家扶中心今天提供近千戶扶助家庭民生物資外，維他露基金會還發給每名兒童新台幣600元小紅包，讓這些弱勢小朋友提前感受過年氣氛。

南台中家扶中心今天在台中市維他露基金會會館舉行「105年度維他露紅包發放暨寒冬送暖活動」，提供近千戶扶助家庭全新的電磁爐、棉被或服飾禮券等物品（依家庭需求3項擇1），幫助弱勢家庭歡慶迎新春，共計有913戶家庭受惠。

維他露基金會則由維他露公司總經理莊正祿代表發放每名兒童600元小紅包，象徵對孩子們的新年祝福，今年共發出104萬元；維他露基金會自民國76年開始發放紅包至今已30年，累計發出2000多萬元的大紅包。

台中市社會局副局長陳坤皇致詞時表示，錦上添花很容易，雪中送炭不簡單，感謝家扶中心一直關懷及服務弱勢家庭，也要感謝維他露基金會貫徹社會企業的精神，長期為公益慈善付出。

今天的愛心活動中，特別表揚中心扶助的3戶自強家庭，在面對逆境之下仍樂觀面對人生。其中郭媽媽曾經歷不如意的婚姻，獨自扶養兒女長大，在孩子陸續成長後，經營的餐飲店也逐漸步上軌道，還多次贊助中心活動餐點，不久前郭媽媽鼓起勇氣向社工提出提早終止扶助的想法，郭媽媽說，已準備好面對新的階段並邁向自立。

南台中家扶中心主任洪健胤表示，這些扶助家庭的弱勢只是暫時的，家扶中心願意給予協助和陪伴，只要這些家庭能有積極、不放棄的生活態度，相信有一天能翻轉人生。1060121

(中央社)