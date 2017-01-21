性侵韓女案 所屬車隊未登記將挨罰
警方偵辦計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵韓國女子案，查出詹男所屬jerry taxi tour車隊，無旅行業執業登記，將函請主管機關依權責裁罰。
媒體報導詹男涉性侵案，韓籍被害女子於臉書貼出公開信指出，另有近10名的被害人，希望能嚴懲不法等情。
台北市警局士林分局指出，因韓籍被害女子已有委託台灣律師，士林檢署檢察官已指示警方主動與這名律師聯繫，針對案件疑慮的部分進行了解，確認是否尚有其他被害人及相關事證，以利追查並擴大偵辦，也對疑似違法營業的計程車行與司機進行清查，以確認有無其他犯嫌及違法情事。
士檢檢察官在17日指揮士林分局員警搜索詹男住處等3地，同步提訊詹訊問是否涉犯其它性侵案件，訊後還押看守所。
警方指出，查詹男計程車所屬車行，經新北市政府警察局訪查，該址原登記有3家不同車行，各有多輛計程車，並無jerry taxi tour車隊的營業登記。
詹男所屬jerry taxi tour車隊無旅行業執業登記，車隊的掮客營業及不按計費表收費行為，涉嫌違反發展觀光條例第27條及汽車運輸業管理規則第91條規定，將函請主管機關依權責裁罰。1060121
(中央社)
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