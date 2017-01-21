擬文藝界黑名單遭逮捕 韓文化部長請辭
南韓文化體育觀光部消息人士今天透露，因涉「文藝界黑名單案」在今天凌晨被逮捕的部長趙允旋，透過家人表明辭意。
首爾中央地方法院認為趙允旋犯罪事實確鑿，有湮滅證據的可能性，因此於今天凌晨簽發逮捕令狀。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，趙允旋涉嫌於2014年6月至2015年5月在青瓦台擔任政務首秘期間，參與制定文藝界黑名單。
與趙允旋同時被逮捕的還有青瓦台前秘書室長金淇春。
趙允旋被捕後，文化體育觀光部第一次官（政務次長）宋秀根代行部長職權。
據瞭解，朴槿惠當選總統後，1966年出生、美國哥倫比亞大學法學碩士的趙允旋，歷任朴槿惠總統當選人的發言人、女性家族部長官、青瓦台政務首席秘書官、文化體育觀光部長官等，被視為朴槿惠的心腹，南韓媒體稱她為「朴槿惠的女人」。
尤其，趙允旋在公職人員所得開支報備中，稱年均生活費達5億韓元（約新台幣1341萬元），令南韓民眾產生「相對的剝削感」。1060121
(中央社)
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