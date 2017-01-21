吳敦義探絕食者 勸李來希出席年改會議

前副總統吳敦義今天到立法院大門口外探視絕食抗議年金改革的軍公教人員，並勸監督年金改革行動聯盟副召集人李來希，應該出席22日在總統府召開的年金改革國是會議。

吳敦義下午到立法院大門口外，探視為反對年金改革絕食抗議多日的軍公教人員。

吳敦義受訪時說，年金改革因為直接影響到軍公教警消、勞工、農民，都會遭遇到一些困難，這幾天晚上、清晨都有過來看看，擔心絕食者的身體，也捐助了水，希望他們保持健康的身體，才能夠繼續為自己的目標來發聲。

吳敦義說，常看到李來希在電視上據理力爭，總統府22日將召開的國是會議，建議李來希一定要出席。

他說，發言雖然只有短短的3分鐘，但就可以把抗議、不能接受的想法，讓總統蔡英文聽到，透過這種國家開的會議，讓民眾了解軍公教警消同仁有哪些委屈，以及一定要反映出來的意見，或許還可以有第二次發言機會也說不定。

李來希說，年金改革國是會議的時間、地點一改再改，會議方式也一再改變，發言還需要用抽籤的方式，一個懂得溝通的政府，就不需要拒馬、圍牆、人牆，在拒馬的兩端怎麼溝通？「是有溝而沒有通」。

他說，軍公教警消是被改革的對象，很多辛酸要說，希望蔡總統來聽，但政府官員只有在廣播對空氣講話，這叫溝通？「負責年金改革的行政院政務委員林萬億，從來沒有找軍公教談過」。

吳敦義說，總統府召開有很高決策意義的國是會議，建議李來希一定要出席，如果拒絕出席，就錯過與總統、副總統、部會首長、全體國人對話的機會。

李來希說，出席國是會議要發言還要抽籤決定，能不能發言還要看運氣，如果抽不到，是不是要退席抗議？還是要在那邊聽訓？

吳敦義則建議，相關問題可以向主辦單位或主持人反映，被改革的對象應該要有機會與政府對話。1060121

(中央社)