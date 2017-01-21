吳敦義探絕食者 勸李來希出席年改會議
前副總統吳敦義今天到立法院大門口外探視絕食抗議年金改革的軍公教人員，並勸監督年金改革行動聯盟副召集人李來希，應該出席22日在總統府召開的年金改革國是會議。
吳敦義下午到立法院大門口外，探視為反對年金改革絕食抗議多日的軍公教人員。
吳敦義受訪時說，年金改革因為直接影響到軍公教警消、勞工、農民，都會遭遇到一些困難，這幾天晚上、清晨都有過來看看，擔心絕食者的身體，也捐助了水，希望他們保持健康的身體，才能夠繼續為自己的目標來發聲。
吳敦義說，常看到李來希在電視上據理力爭，總統府22日將召開的國是會議，建議李來希一定要出席。
他說，發言雖然只有短短的3分鐘，但就可以把抗議、不能接受的想法，讓總統蔡英文聽到，透過這種國家開的會議，讓民眾了解軍公教警消同仁有哪些委屈，以及一定要反映出來的意見，或許還可以有第二次發言機會也說不定。
李來希說，年金改革國是會議的時間、地點一改再改，會議方式也一再改變，發言還需要用抽籤的方式，一個懂得溝通的政府，就不需要拒馬、圍牆、人牆，在拒馬的兩端怎麼溝通？「是有溝而沒有通」。
他說，軍公教警消是被改革的對象，很多辛酸要說，希望蔡總統來聽，但政府官員只有在廣播對空氣講話，這叫溝通？「負責年金改革的行政院政務委員林萬億，從來沒有找軍公教談過」。
吳敦義說，總統府召開有很高決策意義的國是會議，建議李來希一定要出席，如果拒絕出席，就錯過與總統、副總統、部會首長、全體國人對話的機會。
李來希說，出席國是會議要發言還要抽籤決定，能不能發言還要看運氣，如果抽不到，是不是要退席抗議？還是要在那邊聽訓？
吳敦義則建議，相關問題可以向主辦單位或主持人反映，被改革的對象應該要有機會與政府對話。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。