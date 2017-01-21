球評大戰 台藝大傷兵多不敵健行
健行科大教練劉孟竹與台藝大教練李伯倫目前都是緯來體育台的球評，兩人不只講的一嘴好球，領軍作戰更是有一套，兩隊今首度交鋒，戰績長紅的健行科大兵強馬壯，面對主力邱柏璋因傷缺陣的台藝大，下半場徹底壓制對手火力，只讓台藝大拿下26分，上演逆轉秀，終以86比71獲勝。
本屆平均攻下13.8分的邱柏璋，是台藝大的重要進攻箭頭，但本階段開打前一周，卻因騎機車出車禍，導致右腳受傷，無法上場比賽，讓台藝大少了進攻主力，也少了場上領袖，儘管大二的張家禾連續兩場飆破20分，台藝大仍繼昨日意外以11分之差敗給首府大學後，今再以15分之差苦吞2連敗。
健行科大簡祐哲飆進5個三分球、攻下全場最高28分，是健行奪勝關鍵。健行打下此勝後，戰績累積7勝1敗，與輔仁大學並列領先。輔大今與義守大學展開惡戰，最終以81比80險勝，賞給義守第2敗。
(中時電子報)
關鍵字：大學
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