天津年貨大街 捐發票換高麗菜挺菜農

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高麗菜量多價跌，台中市天津路年貨大街今天舉辦捐發票換高麗菜活動，台中市副市長張光瑤除前往響應活動，並在現場發放雞年紅包。

天津路年貨大街今年以「天津有禮．幸福奇雞」為主題，從13日開始為期15天，提供民眾各式年貨、美食、服飾及公益等攤位。

台中市天津路服飾商圈委員會、傳動經營管理顧問股份有限公司與行政院農業委員會水土保持局南投分局合作，向菜農認購1600顆高麗菜，回饋給社會大眾，今、明兩天下午2時，民眾可前往天津商圈捐發票換高麗菜。

張光瑤下午前往響應活動，並在現場發送雞年紅包，邀民眾逛商圈、捐發票、挺菜農。行政院農業委員會水土保持局南投分局副分局長林宏鳴也到場共襄盛舉。

台中市經發局指出，這次的活動結合公益，民眾在今、明兩天下午2時於天津商圈舞台區排隊，憑有效發票1張，即可兌換1顆高麗菜，每人每日限兌換1顆，每日限量800顆，募得發票將全數捐贈財團法人創世基金會。

經發局表示，由於今年暖冬，高麗菜生長快速，導致量多價跌，藉此活動讓民眾可捐發票換高麗菜，幫助菜農好過年，也串起全民向心力，歡迎民眾踴躍參與。1060121

(中央社)