詹啟賢傳將參選黨主席 吳敦義：尊重

請辭的中國國民黨副主席詹啟賢傳出將宣布參選黨主席，日前宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，「這是應該受尊重的」。

吳敦義下午到立法院大門口外，探視為反對年金改革絕食抗議多日的軍公教人員。

現場的軍公教人員高喊「副總統 硬起來」，吳敦義說，他已經卸任了。

現場軍公教人員又高喊「黨主席 硬起來」、「希望你能更上層樓」，吳敦義又說，拜託不要談選舉的事。

不過，在吳敦義要離開前，媒體問到有關詹啟賢傳將宣布參選黨主席的問題，吳敦義回應說，一個民主的政黨，參選人只要合乎資格，都有權利參選或不參選，「這是應該受尊重的」。

媒體追問，會不會擔心詹啟賢的參選，瓜分本土派的選票？吳敦義說，「我不是所謂的本土派，所以沒有本土票」。1060121

(中央社)