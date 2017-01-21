SBL技術挑戰賽 林書緯魏維聯手奪冠

SBL富邦勇士的林書緯（右）、魏維（左），21日聯手在明星賽的技術挑戰賽，流暢的闖過各項挑戰，拿下今年的冠軍，兩人決定把新台幣2萬元獎金好好犒賞自己。中央社記者李晉緯攝 106年1月21日

SBL富邦的林書緯、魏維，今天聯手在明星賽的技術挑戰賽，流暢的闖過各項挑戰，拿下今年的冠軍，兩人決定用新台幣兩萬元獎金好好犒賞自己。

第14屆超級籃球聯賽（SBL）明星賽在新北市的新莊體育館進行，其中技術挑戰賽是首次採雙人合作賽制，除標準的S型過人、三分投射、地板傳球、胸前傳球外，更加入了新元素「空中接力」的挑戰。

第一輪的比賽中，達欣的王子綱三分球一次命中、呂繼而的胸前傳球也是一次出手就完成，兩人只花了37秒就完成，是首輪成績最好的一組；台啤于煥亞的三分球耽擱了一點時間才投進，李愷諺則是胸前傳球卡關，兩人花了1分12秒才完成，成績在各組中墊底。

在比較各組成績後，前3名的王子綱/呂繼而、林書緯/魏維、施晉堯/吳家駿獲得晉級第2輪的機會。

第2輪的比賽中，第1組上場的施晉堯/吳家駿只花了31秒就完成，成績比前一輪各組都好，給足對手壓力。

第2組上場的林書緯/魏維，不論三分球、胸前傳球、空中接力都一氣呵成的完成挑戰，以25秒成績超越第1組的施晉堯/吳家駿。

以第1名成績晉級的王子綱/呂繼而，次輪表現略失水準，花了39秒才完成。

最後由林書緯/魏維抱走本季SBL明星賽技術挑戰賽的冠軍，並帶回兩萬元獎金。

林書緯說，兩人來參加就想要贏，比賽中他們表現出決心，果然最後拿下冠軍。

魏維則說，比賽中的三分線投射成績是關鍵，當時他餵球給林書緯讓他比較好投；另外，有了第1趟的經驗後，第2趟的比賽就比較流暢。

至於獎金的部分，林書緯、魏維決定一起享用，兩人打算約出去玩，好好用這筆錢犒賞一下自己。1060121

(中央社)