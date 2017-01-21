老樟樹營養不良 水公司拆花台搶救

基隆市暖暖雙生土地公廟前道路中央有棵老樟樹，因道路限縮老樹生長，導致老樹「營養不良」，加上花台破損造成樹體受傷，地主自來水公司昨天拆除花台，讓老樹得以繼續成長。

台灣自來水公司第一區管理處日前邀請台灣大學退休教授蔡茂源、當地暖西里里長周明信，和基隆市政府農林科等單位到場會勘。水公司第一區管理處副處長郭得祿今天表示，因附近老樹感染褐根菌，原懷疑這顆超過50年的老樟樹也遭受同樣病菌侵害，但經診斷後，確認只是「營養不良」。

郭得祿說，專家建議將現有直徑1公尺的花台拆除，另闢建直徑3公尺的花台，除讓老樹根系得以自由伸展外並能保護樹體，以利樟樹自然生長，另也將設立不鏽鋼柱防止車輛擦撞，之後再進行樹體患部清創及後續病蟲害防治。

水公司第一區管理處處長董書炎表示，老樟樹是珍貴的自然資產，除具文化生態景觀意義外，更是當地居民的共同記憶，水公司昨天已進場進行施工，完成後可保護老樟樹健康，後續也將和基隆市政府及當地居民配合，共同維護老樹。1060121

(中央社)