好孕金鏟子真神 拿到生下龍鳳胎
高雄市民政局推出「好孕金鏟子」真神！結婚7年的胡正霖、林美惠2015年半信半疑參加民政局首次發送「金鏟子．祝好運」活動，領取金鏟子後果然順利懷孕，去年8月產下龍鳳胎，市長陳菊21日在贈送金鏟子活動中說，以市長的標準是生3胎，鼓勵他們再接再厲。
高市民政21日在局新興區南華觀光購物街舉辦「金鏟子‧祝好孕」活動，發送2017把金鏟子禮盒的民眾，場面非常熱鬧，這是高雄市政府繼2015年5月首次送金鏟子活動後，再度加碼辦理，要讓市民「2017愛你一起~想子有子、要女得女」。
市長陳菊表示，現在老人多、孩子少，在農曆年前要祝大家新年快樂、萬事如意，也鼓勵多生小孩，才有活力有笑容。她說，每次當她參加動土活動後，都有人向她索討金鏟子，說要放在床下，對生育很有用，她認為「太大隻」了，就想到用金鏟子祝好孕。
陳菊說，領取金鏟子的市民朋友，很多都已生育子女，其中還有幾對結婚10多年的夫妻，因為領取金鏟子，順利達成孕育子女的願望，民政局統計有4成民眾生育成功。
今年民政局結合楠梓慈雲寺、高雄意誠堂關帝廟、鳳山龍山寺、鳳山雙慈亭、林園廣應廟5間廟宇，與國立高雄第一科技大學合作設計「金鏟子」禮盒，希望能讓市民朋友透過宗教廟宇加持保佑，用金鏟子幫大家祈福催生。
(中時)
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