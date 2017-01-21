澳網》納達爾5盤大戰 淘汰德國小鮮肉

西班牙蠻牛納達爾經歷5盤大戰，逆轉淘汰德國小鮮肉祖維瑞夫，晉級澳網男單16強。（美聯社）

6屆冠軍喬柯維奇（Novak Djokovic）爆冷出局，大家說莫瑞（Andy Murray）奪下生涯澳網首冠的機會來了，但可別忘記還有「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）！

這位2009年澳網冠軍21日和德國19歲小鮮肉小祖維瑞夫（Alexander Zverev）鏖戰4小時又5分鐘，終以4比6、6比3、6比7（5）、6比3、6比2贏得這場精彩的5盤大戰，挺進男單16強。

「這場比賽我跑了很多，」納達爾接受場邊主播柯瑞爾訪問時，坦言祖維瑞夫的確是明日之星，一直給他施加壓力，也讓不擅長打搶7的他丟掉第3盤，陷入盤數1比2落後劣勢，但他一直沒有放棄，「比賽打得很累，幸好有觀眾替我加油，明天可以休息一下。」

儘管比對手大了整整10歲，納達爾還是證明他最著名的奔跑能力，過了而立之年仍能贏得5盤大戰。決勝盤關鍵第5局，納達爾與祖維瑞夫來回對抽37球，雖然最後沒拿下這分，卻讓德國小將出現腿部抽筋的狀況。

德國新秀小祖維瑞夫年僅19歲。（美聯社）

「看到對方腿部出現問題，我能夠理解，因為在我的生涯也碰過很多次這種狀況，但我不能因而分心失去專注力。」納達爾照著自己的節奏走，連續破了祖維瑞夫兩個發球局，最後以一記招牌正拍強抽，讓對手在底線回擊掛網，拿下勝利。

納達爾去年露出疲態，四大賽全都無緣8強，3月還在印地安泉輸給祖維瑞夫，當時他稱讚對手將是未來的世界球王。納達爾可能沒看走眼，但在墨爾本展現回春般的跑動身手，報了一箭之仇，也送出「接班再等一等」的清楚訊息，

(中時電子報)