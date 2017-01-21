東京地鐵無極限！找哆啦A夢當代言人 推最新「未來感」列車廣告

「前進吧地鐵susumetro」官方網站近期釋出新地鐵列車廣告，銀白色車廂相當吸睛。(圖/翻攝自「東京メトロ公式チャンネル」YouTube影音頻道)

日本交通運輸發展成熟，尤其是東京地鐵，密集與複雜程度廣為皆知。而去年春季開始，東京Metro地鐵為朝更安全、便利及有趣的目標邁進，推出「前進吧地鐵susumetro」計劃，找來大小朋友皆喜愛的「哆啦A夢」擔任代言人，並製作多支宣傳影片，讓旅客能以更趣味的方式認識東京地鐵。

東京Metro地鐵從去年4月起，推動「前進吧地鐵susumetro」計劃，透過代言人「哆啦A夢」，進行一連串的線上與線下行銷，包括官方網站、APP應用程式等，車站內也有海報與動態廣告露出，展現再拓展國內觀光格局的野心。

東京Metro地鐵從去年4月起，推動「前進吧地鐵susumetro」計劃。(圖/翻攝自「前進吧地鐵susumetro」官網)

「前進吧地鐵susumetro」目標共分三階段，第一階段為在2022年前，於6條地鐵沿線月台裝設月台門，增添安全性；第二階段，則是於車站內加入可顯示中韓英日4國語言的新型售票機，站務人員也能運用適當的科技，為旅客指引清楚的路線與其他諮詢，提供更國際化的友善服務。

至於第三階段，則聚焦於車站空間內硬體的全面升級，包括電梯增設、月台座位增加、廁所設備的更新與設置充電插頭，讓整體環境的舒適與便利再提升。

除了車站機能全面提升外，「前進吧地鐵susumetro」官方網站近期也釋出新地鐵列車廣告，日比谷線「1300系」列車。從影片中可得知，列車整體顏色以銀白色為主，未來感十足，且車上導入免費WIFI，讓旅客在行駛的列車中，也能輕鬆上網。該列車預計2017年3月將會正式上線營運。

(中時電子報)