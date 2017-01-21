澎家扶義賣紅包袋 助弱勢貧童度好年

春節將屆，澎湖家扶之友會學生志工今天走入馬公北辰市場義賣手工福佑紅包袋與春花，所得作為年末助弱勢貧童及受虐兒少過一個溫暖的年節。

澎湖家扶之友會志工隊利用課餘時間，歷時近2個月手工製作「福佑紅包袋」和春花，每個紅包袋上都有精緻的家扶娃娃裝飾，超「卡娃伊的」，共計有100多個，每袋4入新台幣100元。

家扶志工隊今天趕在年假前的最後一個假日，走入市場街頭義賣，獲得採買年菜的婆婆媽媽與民眾認購愛心紅包袋，很快的就賣完，不少未買到民眾直接捐款濟貧，共義賣2萬多元，讓家扶志工很高興，也讓弱勢的學童能過個溫暖的春節。1060121

(中央社)