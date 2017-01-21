「台中的女兒」棠星琪回娘家辦簽唱會
在去年12月發行首張創作大碟「謎底 The Answer」搖滾新女聲棠星琪21日到台中大魯閣新時代舉辦簽唱會，在台中成長的她，回到故鄉特別悸動，簽唱會上一首接著一首演唱，也讓台下的粉絲聽得如痴如醉。
在台中市豐原出生的棠星琪，喜愛音樂和藝術，從小學習古典鋼琴，民謠吉他，樂理，歌唱。小學曾擔任樂隊，參加學校合唱團，課外仍學習鋼琴、樂理。對音樂的熱愛，從來沒有間斷。在大學時，加入熱音社團，擔任社團內的鍵盤鋼琴指導老師，也嘗試寫歌創作，並組了搖滾樂團！在學期間參加許多商業演出及PUB店家的樂團比賽。大學畢業後，樂團成員大家各奔前程而解散。畢業後並沒有放棄最愛的音樂，持續的寫歌創作。
出社會後是正常的上班族，下班和周末仍然利用空檔時間樂團演出，以及在樂器行鋼琴教學。許多的舞台經驗奠定了演出基礎，累積幾年經驗正式走向職業樂團，除了台灣的店家駐唱，各大上市公司企業的活動樂團邀請演出，也曾經到亞洲各國駐唱演出。
但是一般的駐唱和活動演出始終不是內心所想要的，她想要發表自己的作品，演唱自己所寫的歌曲。去年12月1日她的首張大碟終於問世，所有歌曲全都是她自己的創作，21日她帶著自己的專輯，回到台中舉辦簽唱會，現場有數百粉絲等在現場，她也一口氣連續演唱8首專輯歌曲，讓粉絲們一次聽個過癮。
(中時)
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