孫協志「15周年」po這張照 5566粉絲飆淚了！
喬傑立娛樂出品5人團體「5566」，2002年出道的他們，全盛時期叱吒歌壇、戲劇圈及綜藝主持領域，是許多人學生時期難忘的珍貴回憶，「5566」也因而被封為天團，成名曲〈我難過〉也被封為神曲，雖然團體未曾宣布解散，然成員小刀因腰傷早一步離開團體，其餘4人則從2003年後鮮少合體，直到去年10月才在金鐘獎頒獎典禮上重聚，今團長孫協志在臉書po照，慶祝「5566」15周年，讓不少粉絲感動不已。
蘇協志今在臉書po文，以英文寫下：「15周年快樂，生日快樂，我的兄弟們」，隨文附上「5566」全員在金鐘獎紅毯上的合照，簡單的話語和影像，帶起粉絲無限回憶，不少網友細數自己從小喜歡「5566」，《MVP情人》、《格鬥天王》、《少年特攻隊》等每檔戲劇、節目都追，一轉眼15年過去，時間真的過好快，而「5566」永遠都是粉絲心目中的「經典」，不少粉絲間看著彼此的留言，忍不住感動飆淚，孫協志也感性回應：「謝謝所有可愛的56迷們！ 你們的用心我們都感受到了～ 真心 感謝！有你們真好！」。
(中時電子報)
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