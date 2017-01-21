大學學測落幕 基隆考區零違規

106學年度大學入學學科能力測驗今天結束，基隆考區考試秩序良好，沒有任何違規。

台灣海洋大學試務中心表示，大學學測今天上午考英文，下午考自然，基隆考區共有2336人報考，共設置59間試場，分別有1082人在海洋大學考試，1254人在基隆女中應試。

試務中心指出，海洋大學分區英文科考試共有25人缺考，自然科則有16人缺考，5人補辦准考證；基隆女中分區英文科考試26人缺考，自然科考試17人缺考，另有4人補辦准考證。

另有一名在海洋大學分區的女考生，上午在英文科考試時，因突然肚子痛，在監試人員陪同下如廁，但這名女考生最後決定不再應考，監試人員依照規定，陪同女考生在休息室等待，直到考試開始1小時後離去。1060121

(中央社)