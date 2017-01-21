林佳龍拜會華府2049計畫研究所 討論智庫合作

我要評比

台中市長林佳龍（右）贈送《解構台灣的主權密碼》一書給美國華府2049計畫研究所。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍（左五）20日在美國與大華府地區僑胞座談，暢談台中建設與發展。（圖／台中市府提供）

台灣組成的跨黨派美國總統就職典禮代表團，為促進兩地智庫進一步的合作，特別拜會華府智庫「2049計畫研究所」，由團長游錫堃以「新時代的美台關係」為題演講，身兼台灣智庫董事長的台中市長林佳龍贈送《Unlocking the Secret of Taiwans Sovereignty》（解構台灣的主權密碼）一書，並針對台美共同關切的議題交換意見。

林佳龍赴美參加美國總統就職典禮，與川普就職台灣祝賀團一行於美東時間19日拜會華府智庫「2049計畫研究所」，與美國智庫打開更深入的合作機會。

市府指出，美國華府2049計畫研究所為一家智庫機構，以亞洲為主要研究對象，歷來與台灣有不少互動，曾針對台美安全與經貿關係、雙方學生運動、兩岸關係、能源政策等議題討論。

台灣智庫自2001年成立至今，針對國家主體性、參與式民主、重視均衡發展與經濟安全的國民經濟提出不少政見，林佳龍目前實施的參與式預算及青年議會，強調落實「直接民主、社區參與、開放政府」3大政治理念，也參考智庫的核心價值推動政策。

此外，林佳龍在與大華府地區僑胞座談時，則暢談台中建設與發展，強調這幾年投入非常多建設，並將舉辦2018台中世界花卉博覽會、2019東亞青年運動會等大型活動，台中就像「囝仔轉大人」，未來5到10年將有新的格局，歡迎僑胞回台灣看看台中的改變。

(中時)