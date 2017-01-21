川普就職舞會 梅蘭妮亞、伊凡卡最吸睛
隨著My Way的悠揚歌聲，川普20日晚在華府就職舞會中，與妻子梅蘭妮亞翩翩起舞，成為全場焦點。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，46歲的梅蘭妮亞（Melania Trump）放下一頭長髮，穿著她與法國設計師埃爾韋皮耶（Hervé Pierre）共同設計的露肩禮服，身上不戴多餘的首飾，展現了低調奢華的優雅。這令人聯想起1961年美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）宣誓就職時，賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所穿的類似禮服。
相對於梅蘭妮亞的優雅，伊凡卡（Ivanka Trump）穿著滿墜水晶的卡羅琳娜海萊拉（Carolina Herrera）夢幻公主裝，與夫婿庫許納（Jared Kushner）深情共舞。
兩位白宮新主人心目中最重要的女性雖然風格迥異，但都是舞會中最吸睛的嬌點。
當天他們接連趕場，參加了自由舞會（Liberty Ball）與自主舞會（Freedom Ball）後，接著在晚間11點前，趕到國家建築博物館（National Building Museum）與身穿戎裝的軍人共舞。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。