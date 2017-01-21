川普就職舞會 梅蘭妮亞、伊凡卡最吸睛

川普與妻子梅蘭妮亞（左穿香草白禮服者）帶著成年兒女與他們的配偶，20日出席了自由舞會。（圖/美聯社）

美國總統川普摟著嬌妻梅蘭妮亞，滿意地在華府自由舞會中共舞。（圖/美聯社）

隨著My Way的悠揚歌聲，川普20日晚在華府就職舞會中，與妻子梅蘭妮亞翩翩起舞，成為全場焦點。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，46歲的梅蘭妮亞（Melania Trump）放下一頭長髮，穿著她與法國設計師埃爾韋皮耶（Hervé Pierre）共同設計的露肩禮服，身上不戴多餘的首飾，展現了低調奢華的優雅。這令人聯想起1961年美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）宣誓就職時，賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所穿的類似禮服。

相對於梅蘭妮亞的優雅，伊凡卡（Ivanka Trump）穿著滿墜水晶的卡羅琳娜海萊拉（Carolina Herrera）夢幻公主裝，與夫婿庫許納（Jared Kushner）深情共舞。

兩位白宮新主人心目中最重要的女性雖然風格迥異，但都是舞會中最吸睛的嬌點。

當天他們接連趕場，參加了自由舞會（Liberty Ball）與自主舞會（Freedom Ball）後，接著在晚間11點前，趕到國家建築博物館（National Building Museum）與身穿戎裝的軍人共舞。

(中時電子報)

第一夫人梅蘭妮亞20日在華府的「向軍人致敬就職舞會」（The Salute To Our Armed Services Inaugural Ball）中，與陸軍軍官麥帝納（Jose A. Medina）共舞，而川普則與海軍女軍官卡特麥兒（Catherine Cartmell）共舞。（圖/美聯社）

伊凡卡20日身穿夢幻的水晶公主裝與夫婿庫許納出席華府的自由舞會。（圖/美聯社）