高市一夜兩起槍戰火併 逮17名涉案青少年

警方逮捕涉嫌糾眾開槍17名嫌犯。（吳江泉翻攝）

警方逮捕涉嫌糾眾在大馬路開槍火併的17名嫌犯。（吳江泉翻攝）

高雄市一夜發生兩起槍戰火併案，高雄市警前鎮及楠梓分局聯手偵辦，迅速逮捕17名涉案青少年嫌犯，警方布下天羅地網追緝潘姓主嫌及追查槍枝來源，並依違反槍砲等罪嫌移送地檢署偵辦。

高雄市從19日晚上到20日凌晨，分別在前鎮海產店及楠梓大馬路上，爆發兩起槍擊事件，警方研判是前面的糾紛，引爆後面的談判破裂在馬路上開槍。

前鎮、楠梓警分局兵分多路展開查緝，警方調閱路口監視器發現涉案車輛，而嫌犯當時所駕駛之涉案車輛雖以錫箔紙遮蔽車牌，但經方利用科技及擴大調閱之方式仍辨識出涉案車輛車牌，總共傳喚、逮捕17名涉案青少年。

警方調查，槍擊案起因於潘姓嫌犯在前鎮區某家海產店，因細故與人起衝突，遂電召呂姓男子夥同友人到場引發後續槍枝走火傷及旁人案件，其後雙方各自號召衝突擴大，再次於楠梓區援中、德中路口相遇衍生第2波槍擊事件，嫌犯車輛多以鋁箔紙遮蔽車牌，企圖規避警方查緝，但經警方擴大調閱監視器比對，均已一一突破，陸續鎖定多部涉案車輛及對象，目前已陸續查獲蔡姓.許姓、李姓等17名涉案對象偵辦中，詢問後全數移送橋頭地檢署複訊。

(中時)