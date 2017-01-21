南投國際沙雕文化園區 旅遊新景點
全國首創永久性沙雕展場─南投國際沙雕藝術文化園區，21日下午開幕，66座沙雕創作，令人讚嘆不已！縣長林明溱邀請全國民眾到南投，欣賞利用貓羅溪黃金河沙創作的沙雕、逛燈會，品嘗南投美食。
林明溱、立委許淑華，及議員簡景賢、曾振炎、張維華、邱美玲、簡賜勝、李洲忠、黃文君，南投市長宋懷琳、南投醫院院長洪弘昌等人為沙雕揭幕；日本秋田縣訪問團、浙江省文化訪問團也共襄盛舉，還有數千民眾齊集，一睹沙雕風采。
林明溱表示，貓羅溪沙含泥量高、乾淨無雜質，堪稱黃金河沙，非常適合做為沙雕藝術創作材料；他在擔任立委時，就爭取經費舉辦南投沙雕藝術節，每年都有新創意，讓鄉親留下深刻印象。
今年，縣府團隊精心策畫、立委許淑華爭取觀光局補助5500萬元經費，利用國道3號高速公路下路廊，設置「南投國際沙雕藝術文化園區」。
沙雕園區入口意象的鳳凰，象徵丹鳳來儀，春回大地；「世界名畫區」呈現文藝復興時期，達文西作品《蒙娜麗莎》、米開朗基羅的《創世紀》等創作；還有愛麗絲夢境、觀察動物昆蟲、遠古生物、外太空及南投未來科技城等。
沙雕園區設DIY區，大小朋友都可親身體驗沙雕創作；市集空間展售南投縣各鄉鎮特色工藝品、文創品、農特產及美食。
「南投國際沙雕藝術文化園區」，從南投交流道下，5分鐘即可抵達，鄰近貓羅溪畔設有自行車道，民眾可騎單車到河堤賞景休憩，再至園區欣賞沙雕，將成民眾最新遊憩休閒景點；沙雕園區入園門票全票150元、優惠票75元、南投市民45元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。