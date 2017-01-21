南投國際沙雕文化園區，旅遊新景點

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南投國際沙雕文化園區，21日開幕，展期長達1年。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（右1），歡迎大家欣賞沙雕。（廖志晃攝）

南投國際沙雕文化園區，成為旅遊新景點。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（中），與議員在《茶伯》沙雕前合影。（廖志晃攝）

南投國際沙雕文化園區的沙雕作品。（廖志晃攝）

全國首創永久性沙雕展場─南投國際沙雕藝術文化園區，21日下午開幕，66座沙雕創作，令人讚嘆不已！縣長林明溱邀請全國民眾到南投，欣賞利用貓羅溪黃金河沙創作的沙雕、逛燈會，品嘗南投美食。

林明溱、立委許淑華，及議員簡景賢、曾振炎、張維華、邱美玲、簡賜勝、李洲忠、黃文君，南投市長宋懷琳、南投醫院院長洪弘昌等人為沙雕揭幕；日本秋田縣訪問團、浙江省文化訪問團也共襄盛舉，還有數千民眾齊集，一睹沙雕風采。

林明溱表示，貓羅溪沙含泥量高、乾淨無雜質，堪稱黃金河沙，非常適合做為沙雕藝術創作材料；他在擔任立委時，就爭取經費舉辦南投沙雕藝術節，每年都有新創意，讓鄉親留下深刻印象。

今年，縣府團隊精心策畫、立委許淑華爭取觀光局補助5500萬元經費，利用國道3號高速公路下路廊，設置「南投國際沙雕藝術文化園區」。

沙雕園區入口意象的鳳凰，象徵丹鳳來儀，春回大地；「世界名畫區」呈現文藝復興時期，達文西作品《蒙娜麗莎》、米開朗基羅的《創世紀》等創作；還有愛麗絲夢境、觀察動物昆蟲、遠古生物、外太空及南投未來科技城等。

沙雕園區設DIY區，大小朋友都可親身體驗沙雕創作；市集空間展售南投縣各鄉鎮特色工藝品、文創品、農特產及美食。

「南投國際沙雕藝術文化園區」，從南投交流道下，5分鐘即可抵達，鄰近貓羅溪畔設有自行車道，民眾可騎單車到河堤賞景休憩，再至園區欣賞沙雕，將成民眾最新遊憩休閒景點；沙雕園區入園門票全票150元、優惠票75元、南投市民45元。

(中時)