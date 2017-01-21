SBL》代班竟搶灌籃王 柴瑋：不敢相信

富邦柴瑋代班代成今年灌籃大賽冠軍，連他自己也不信。(黃及人攝)

直到20日才知道自己要代隊友包提傑的班，21日參加灌籃大賽的富邦勇士「首府飛人」柴瑋，竟然爆冷擊敗郭少傑、王律智與黃聰翰等競爭對手，拿下今年灌籃大賽冠軍，柴瑋說：「真的不敢相信，要感謝的人太多了！」

由於原本報名參加，也是奪冠呼聲最高的包提傑，突然在練球時傷到左膝後側韌帶，無奈退出今年灌籃大賽，柴瑋臨危受命參加，連招式都在昨天才臨時想的，搭配者也從本來的包提傑，換成林書緯，沒想到效果好到不行。

柴瑋在決賽第1灌，就靠飛越球籃架拿到49分，第2灌更是精彩跟林書緯搭配，由林書緯拋球打板，再靠柴瑋飛過球籃架空接扣籃，當場拿到50分的滿分，最後1扣則是簡單的拋球空接扣籃，卻也拿到45分。

「我想我能奪下灌籃大賽冠軍，一切只是剛好，我本來看好郭少傑的，幸好我的招式都有成功，」柴瑋說，「首先必須感謝把我推上火線的管理姜哥，當然還有書緯與提傑，差點忘記昨天一直鼓勵我的『黑哥』陳建州。」

柴瑋私下透露，將會請包提傑吃飯，感謝他的「讓賢」，至於林書緯，柴瑋說：「那就不用了吧，他都賺那麼多了，剛才技術挑戰賽還拿冠軍。」

(中時電子報)