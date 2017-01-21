只是被魚骨刺一下 陸男2天後竟截肢
中國大陸廣東省一名55歲男子朱俊杰，日前在家中處理魚時不慎被魚骨刺傷右手，他沒有在意，豈料隔天他開始發高燒，且右手發腫發黑，送醫後確診感染創傷弧菌，並需截肢。
廣州日報報導，朱男患有心臟病和肝炎，目前賦閒在家。10日傍晚，他在清洗一條魚的內臟時，被魚骨刺了一下，由於這不是第一次被魚刺傷，他與家人都沒有特別在意。
但他隔日就出現劇烈反應，全身發冷、嘔吐，甚至陷入半昏迷狀態。家人緊急將他送醫，醫生雖懷疑為創傷弧菌（又稱海洋弧菌），但在等候血液化驗報告期間，朱男情況持續惡化。
直到12日凌晨，醫生為朱男進行壞肉剔除手術，確認其右手肌肉和筋膜已腐爛。但術後效果不佳，最終確定要做截肢手術。
更糟的是，醫院開出的證明顯示，創傷弧菌已感染血液，造成菌血症（bacteremia），未來隨時可能在身體內臟或其他器官復發。但因朱男曾接受過心臟支架手術，目前只能採取保守治療。
創傷弧菌是一種在海水中生活的細菌，人體感染後，嚴重可以導致死亡。感染途徑最主要兩種，一種是傷口感染，一種則是生吃海鮮。1060121
(中央社)
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