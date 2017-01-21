讓長者安全住 年節掃除這樣做
農曆年將至，職能治療師公會全聯會理事長張自強建議，應趁年節前掃除，檢視家中擺設和環境，丟棄閒置不用物品，騰出空間，或加強燈光、防滑措施。
老年人因退化影響平衡，較易跌倒，輕則外傷，嚴重可能有生命危險。
根據統計，每年因跌倒造成的死亡平均人數為335人，其中65歲以上老人平均為147人；75歲以上跌倒導致髖骨骨折的老人中，約50%一年內會死亡。
張自強表示，最近不少人已經開始大掃除，若家中有長輩，應趁此機會檢視家中擺設和環境，可將閒置已久、不必要的物品清除，注意環境對長者是否安全，將家中騰出較大的空間，也可以加強燈光、防撞或防滑等設施。
他說，尤其浴室、浴缸和和室房間，都是滑倒的高危險區域。浴室防滑可使用防滑貼片、防滑膠帶、防滑凝膠和扶手。貼片和膠帶使用時，一定要注意腳必須踩在2塊貼片上，防滑力才夠，且貼片和行進方向應垂直。浴缸也很容易滑倒，浴缸底部應該貼防滑條或鋪上防滑墊。
除了防跌，張自強表示，年節也要多注意長者情緒和心理狀態，長輩都會期待子女回家，如果孩子在家時間不夠長，長輩可能情緒起伏、感到失落，子女應提前告知行程，且可以利用3C科技多聯繫，保持關係熱絡。
張自強也建議，長輩們相聚時，避免讓長者猜家人姓名，若猜不出來容易造成他們挫折，應該主動介紹與互動，讓長者感到溫馨。
他說，可藉由回家團聚期間，多多關心長者的身心健康是否有變化，是否出現疑似失智症現象，如記憶減退影響工作、無法勝任原本熟悉的事務、喪失對時間、地點的概念、行為與情緒出現改變等，若有需要也可以盡早就醫，降低疾病對個人及家庭的衝擊。1060121
(中央社)
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