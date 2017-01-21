燒金紙拜山神求心安 山老鼠仍遭逮

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冷氣團來襲，山老鼠原以為警方會因天氣寒冷鬆於查緝，近日至新竹縣尖石山區盜伐牛樟木，擔心得罪山神，還在山區燒金紙拜拜，昨天深夜仍遭警方查緝逮捕。

新竹縣橫山警分局表示，日前接獲線報，指稱有山老鼠於尖石鄉新樂村山區盜伐林木，於是組成「緝鼠小組」，聯合林務局不畏寒風刺骨上山查緝。

警方掌握到疑有2組人馬在山區非法盜木，於是兵分兩路，連續多日在山區埋伏蒐證，果真發現山老鼠蹤跡，昨天深夜分別於兩處逮捕載運盜伐林木的馮姓與陳姓嫌犯。

警方指出，其中一批員警昨天深夜在水田林道查獲騎乘機車載運肖楠的陳姓男子，人贓俱獲；另一批警力則在煤源2號農路攔查駕駛小貨車的馮姓男子，於後車斗查獲大批牛樟木塊。

警方表示，馮姓男子駕車看見警方攔查時，竟加速逃逸，並衝撞警方車輛，但由於後車斗載運林木重物，逃逸過程車輛失控，最終卡在路旁邊坡。

馮嫌仍不死心，棄車逃逸，員警見狀旋即追上，馮嫌見無處可逃，竟從橋上跳下，不過經警方搜捕，仍被發現遭到逮捕，帶回偵訊。

警方也說，山老鼠在山區非法盜伐珍貴林木，擔心因此得罪山神，竟在山區焚燒金紙、拜拜，不過顯然嫌犯並未獲得山神庇佑，警方訊後將全案依違反森林法移送偵辦。1060121

(中央社)