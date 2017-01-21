王岐山舊部署崔鵬 任陸監察部副部長

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新華網今天報導，中共中紀委暨大陸監察部網站中的「領導機構」欄目近日更新顯示，曾任中紀委副秘書長的崔鵬已出任監察部副部長。而崔鵬也是中共中紀委書記王岐山任職北京時的舊部屬。

崔鵬出生於1964年7月，中共中央黨校在職大學（中央黨校函授學院經濟管理學系）畢業。曾任北京市政府副秘書長、辦公廳常務副主任，北京市豐台區代區長，天安門地區管委會主任、中央紀委副秘書長等職。

根據公開資料顯示，崔鵬曾在2003年至2007年間，現任中共中央紀律檢查委員會書記王岐山任北京市長時，擔任北京市政府辦公廳黨組成員。

王岐山在2007年10月中共第十七屆中央委員會第一次全體會議上，當選為中共中央政治局委員，從而進入中央核心領導集團。他隨後在2008年3月舉行的大陸第十一屆全國人大第一次會議上，被任命為國務院副總理。

就在王岐山被任命為國務院副總理的前一個月，原任市政府辦公廳（中共）黨組成員的崔鵬被拔擢為北京市政府副秘書長、市政府辦公廳（中共）黨組副書記、常務副主任（正局級）；並於2010年起轉任豐台區代區長；2011年9月獲任北京市天安門地區管委會主任、（中共）黨組副書記。

王岐山在2012年11月15日起擔任中共中紀委書紀後，負責掌管中共黨內反腐工作，被外界視為中共總書記習近平的打貪大將；崔鵬則在2014年4月首度以中紀委副秘書長兼機關事務管理局局長、機關綜合服務中心主任的身分出現官方公告中。

這顯示崔鵬在王岐山上任中紀委書記2年後，從地方被拔擢進入中共中央體系。而今天曝光的調任結果，則顯示崔鵬已進入大陸中央政府監察體系。

中國大陸目前行使行政監察權力的監察機關為中國大陸監察部，是大陸國務院下的組織，並與中國共產黨中央紀律檢查委員會合署辦公。但王岐山近日談話透露，大陸國家監察委員會將在2018年產生。

國立政治大學東亞所所長寇健文日前接受中央社訪問時分析，大陸國家監察委成立後，位階與大陸國務院、兩會（全國人大、全國政協）並列，並把「國家」的帽子扣上去，未來對幹部的監督就是「全覆蓋」，只要是執行公務者都會受監督。若王岐山續任中紀委書記就會接掌國家監察委主任，中共反腐進入常態並開始打擊「他群」。1060121

(中央社)