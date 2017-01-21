高市議員黃香菽服務處免費贈春聯

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高雄市議員黃香菽免費贈送春聯。（吳江泉翻攝）

金雞報喜新年到，高雄市議員黃香菽服務處與財團法人大揚文教基金會，今（21）日在三民區建興路服務處舉辦「微笑迎新年．歡喜來贈聯」免費贈送春聯活動，民眾索取踴躍，幾位書法老師忙得沒有時間吃午餐，市議員黃香菽指出，未能索取到春聯的市民好友，明（22）日上午在三民區壽昌路黃香菽服務處，繼續有免費索取春聯活動，歡迎民眾前來索取。

市議員黃香菽服務處工作人員今天上午搭起帳蓬，由書法老師書寫春聯之初，即有不少民眾排隊準備索取，盛況之熱烈，吸引不少路過市民也加入索取春聯行列中。

市議員黃香菽親初招呼著，並與多位大姊們閒話家常，黃香菽不忘提醒市民好友們還有紅包袋及「福」字等，也是免費贈送。

市議員黃香菽指出，希望市民好友們都能過個平安、快樂的新春假期，並祝福市民好友們「新春快樂、閤家平安」。

黃香菽說，由於索取春聯的市民好友很踴躍，未能及時拿到春聯的市民好友們，明天上午在壽昌路服務處還有一場免費贈送春聯活動，歡迎市民好友前來索取。

(中時)