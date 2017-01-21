2017第七屆臺灣江蘇燈會 今晚常州開燈

201第七屆臺灣江蘇燈會今晚常州開燈。（台旅會提供)

為深化兩岸觀光交流，交通部觀光局周永暉局長和台灣觀光協會賴瑟珍會長，20日前往江蘇省常州市參加「2017第七屆臺灣江蘇燈會」開燈儀式，並推廣今年在雲林縣舉辦的「2017台灣燈會」。

交通部觀光局為將傳統民俗節慶活動包裝成大型觀光盛會，吸引更多遊客到訪，自1990年起將傳統提燈籠的節日，結合民間及地方政府資源，於每年元宵節(農曆正月15日)舉辦「台灣燈會」大型觀光推廣活動。台灣燈會已經成為臺灣民眾在春節期間的共同期待與回憶，更被美國Discovery頻道評選為「全球最佳慶典活動」之一。

今年臺灣與江蘇合作燈會交流已邁入第7屆，本次舉辦地點特別選定長江文明及吳文化發源地-常州，在號稱東方侏羅紀的中華恐龍園主題樂園前廣場舉辦。

今年交通部觀光局特別邀請臺灣燈藝師精心打造花燈參展，台灣燈區主燈以當年生肖「雞」為設計概念，，主燈「金雞報喜迎新春」，透過雞鳴的昂揚氣勢，英姿颯爽的形象，配合燈會場地結合時空概念呈現華麗的視覺盛宴，創造充滿台灣獨有的科技時尚感主燈，也有高瞻遠矚、鵬程萬里的寓意；同時祈願雞年風調兩順，國泰民安，事事如意，充滿現代感的姿態跳脫傳統花燈形象，相信能提供大陸民眾有別於以往的傳統賞燈經驗，並感受臺灣結合科技及文創的設計，展現新時代燈會的質感與特色，昨晚舉隆重開燈儀式。

為烘托主燈的雄偉氣勢，環繞主燈周圍以「台灣歡迎您」為設計理念，營造出璀璨光環境，台灣素有花卉王國的美名，故以花的圖形基礎及原住民圖騰幾何概念，並運用知名景點女王頭、台北101、阿里山小火車與紫斑蝶(代表自然純淨及自由飛舞的概念)，以及呼應2017年臺灣燈會在雲林縣。

雲林縣是布袋戲原鄉，透過多樣元素呈現台灣豐富多元、繽紛多彩的觀光資源，以加深江蘇民眾對於台灣觀光旅遊特色之印象，並形塑歲末迎新年的歡樂氣氛，展現臺灣好客與熱情。

2017台灣燈會也將於元宵節正式登場，舉辦日期為2月11日至2月19日，展區包含雲林縣虎尾鎮的農博生態園區與高鐵雲林特區，以及雲林縣北港鎮中山路街區與觀光大橋周邊。

為歡迎大陸朋友赴臺欣賞台灣燈會，交通部觀光局北京及上海辦事處也結合組團社，推出「台灣燈會行程」，來臺參加燈會行程的朋友將可獲得小提燈及專屬紀念品，也可規畫安排雲林、嘉義、台南多元遊程，「春天遊雲林、晚上賞花燈」，交通部觀光局歡迎大陸朋友都能來到臺灣親身體驗全世界最璀璨的燈會魅力！

(旺報)