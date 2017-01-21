大灶燒柴煮豆漿 鹿港海浴路民宅傳火警

鹿港鎮海浴路上一處巷弄民宅下午傳出火警，起火點疑似是依傳統大灶，旁邊還堆放成堆柴薪。(謝瓊雲翻攝)

消防人員救出在濃煙中受困民宅二樓陽台的住戶。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣鹿港鎮海浴路上巷弄內一處民宅，21日下午傳出火警，住戶疑似因煮食用火不慎引發火災、竄出火苗，濃煙共導致屋內2人、鄰居1人受困，所幸消防員即時救出，僅輕微擦傷、嗆傷，3人均未送醫，詳細起火原因靜待調查。

彰化縣消防局第三大隊副大隊長許炯揚說，火警發生該處共有4棟透天厝緊鄰，總計出動10部水車灌救，下午3點50分左右即控制火勢，並在二樓救出2名因濃煙受困在陽台的住戶，隔一樓也協助引導1名鄰居逃生，初步估計無損失、亦無傷亡。

住戶向消防人員表示，今天上午曾利用屋後空地的大灶，起火燒柴煮豆漿，但過午後就未再繼續使用，不知為何會起火，詳細原因仍有待火災鑑識調查進一步釐清。

(中時)